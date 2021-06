Una terribile tragedia si è verificata nella giornata di ieri a Padova, dove un aereo ultraleggero si è schiantato al suolo poco prima di atterrare. Nell’impatto è deceduto il noto imprenditore e naturalista Egidio Gavazzi, fondatore tra l’altro della rivista “Airone” e “Aqua”. Al momento sono tutte da chiarire le cause dell’incidente che hanno portato al decesso dell’uomo, classe 1937. Nato a Erba, Gavazzi era molto conosciuto per la sua passione per la natura.

L’incidente è avvenuto all’aeroporto Allegri. Si pensa che il velivolo possa avere avuto un problema tecnico, ma si presume anche un errore nella fase di avvicinamento alla pista. Gavazzi risiedeva ormai da tempo a Milano, dove appunto lavorava. Fu anche fondatore della Società Italiana Caccia Fotografica. Il naturalista era anche conosciuto come scrittore, in quanto è stato autore di numerosi saggi e amante della lettura. La tragedia ha sconvolto amici e famigliari.

Colpito un albero

Durante l’impatto con il suolo l’aereo ultraleggero ha colpito prima un albero per schiantarsi a terra, a pochi metri da via Sorio, una delle arterie stradali cittadine principali. Si tratta infatti di una strada molto trafficata. Oltre ad essere amante della lettura, Egidio Gavazzi era anche appassionato di aerei.

L’uomo era discendente di una nobile famiglia lombarda. Sul posto, nei momenti immediatamente successivi al sinistro, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Dai primi accertamenti pare che l’aereo sarebbe andato lungo.

Abbassandosi, il pilota forse non è più riuscito a controllarlo, da qui poi è derivato lo schianto. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo assurdo episodio avvenuto ieri a Padova. Nei prossimi giorni si svolgeranno i funerali dello sfortunato imprenditore. Il dramma ha lasciato di stucco la città di Padova e l’Italia intera.