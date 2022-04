Capita che dei ragazzini si allontanino, per litigi con i genitori o la fidanzata, da casa e non diano notizie più per giorni. Una storia del genere è accaduta a Padova che sta vivendo momenti duri e di apprensione, da quando il giovane Ahmed, di anni 15, è scomparso da casa sua nella giornata di giovedì 21 aprile. Da quella sera intorno alle 22, nessuno ha più notizie di questo giovane ragazzo di origine marocchine che vive a Mortise, con la madre e la sorella.

Il giovane, poco prima di uscire con la bicicletta rossa, le ha rassicurate dicendo di stare bene e non preoccuparsi. Intorno a mezzanotte, ha staccato il cellulare, ma prima ha mandato un messaggio alla sua ex fidanzata: “Tornerò morto o mi faranno male”. Evidentemente, Ahmed aveva paura per la sua vita e, quindi, le ha inviato quel messaggio.

Da quel momento, nessuno sa più nulla di lui con i familiari che, non vedendolo rincasare, hanno immediatamente chiamato i Carabinieri, i quali stanno cercando di verificare gli ultimi spostamenti del giovane. Al Corriere della Sera, la sorella di Ahmed racconta: “Abbiamo scoperto che non aveva visto gli amici, ma aveva mandato dei messaggi alla ex fidanzatina, una ragazza di Cadoneghe che noi non abbiamo mai conosciuto, e sulle 23.00 le ha scritto e mandato dei messaggi vocali lasciando intendere di temere qualcosa o qualcuno”.

La sorella continua, parlando del fratello, dicendo che era un ragazzo tranquillo, che in casa non ha mai dato problemi. In casa aveva un atteggiamento normale. È descritto come un bravo ragazzo, studioso e senza nessun grillo per la testa. Si pensa a un allontanamento volontario dal momento che hanno ricevuto dei messaggi in cui li rassicura invitandoli a non preoccuparsi.

La notizia è rimbombata sui social network dove si invita chiunque lo vedesse a contattare la famiglia. Al momento della scomparsa, Ahmed indossava una felpa nera con banda grigia e dei pantaloni della tuta di colore nero. La bicicletta, usata per dileguarsi, è di colore rossa, con cestino ed è un vecchio modello. Nel caso, si prega di contattare la famiglia al seguente numero: 3884286326.