Una madre è stata denunciata per abbandono di minori perché portava con sé la figlia mentre si prostituiva e lasciava la bambina da sola in strada in piena notte durante gli incontri con i suoi clienti. L’incredibile storia viene da Ostia, dove la donna si prostituiva presso la Litoranea alle 3 del mattino mentre la figlia minorenne la attendeva durante le sue prestazioni.

A far emergere la vicenda è stata una segnalazione di un passante che denunciava la presenza di una bambina che si aggirava da sola nei pressi della spiaggia romana. Sarebbe un automobilista di passaggio ad aver chiamato il numero unico del servizio di emergenza dichiarando: “Presto correte, ho visto una bambina da sola sul bordo della strada“.

Arrivati sul luogo indicato dall’automobilista all’altezza del secondo cancello della Litoranea, i militari hanno trovato la bambina di soli 8 anni da sola alle 3 di notte seduta sul ciglio della strada, così impaurita da non riuscire neanche a parlare. I carabinieri della stazione di Ostia hanno cercato di tranquillizzare la minore mentre cercavano di capire il motivo per cui si trovasse da sola per strada di notte.

E’ stata la stessa madre della bambina a farsi avanti, spiegando che aveva lasciato la figlia per appartarsi con un cliente che nel frattempo si era allontanato e non è stato identificato. I carabinieri hanno accertato che la donna si portava dietro la bambina durante gli incontri con i clienti, lasciandola da sola durante i rapporti perché non sapeva come altro fare.

La bambina è stata portata in ambulanza presso l’ospedale Grassi di Ostia, dove i medici hanno potuto confermare che le sue condizioni di salute sono buone. La madre è stata accompagnata dai militari presso la stazione dei carabinieri di Ostia, dove è stata identificata le è arrivata una denuncia per abbandono di minori.