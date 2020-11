Ospedali a Torino pieni: non sanno dove mettere le barelle

Purtroppo questa seconda ondata di covid-19 sembra uguale se non peggio della prima. Dopo 4 DPCM in poco più di 1 settimana e lockdown uguali a marzo nelle zone rosse, ci tocca vedere ospedali colmi e strapieni come l’ospedale di Rivoli nel torinese.

Come potete vedere dalla foto ci sono barelle da campo adagiate sui corridoi anche se l’asl di Torino durante una dichiarazione conferma che anche se stanno arrivando molti casi di covid chiunque avrà un letto. Non sanno ancora per quanto tempo potranno garantire di tenere sotto controllo la situazione.

Proprio per questo il Piemonte è considerata zona rossa come la Lombardia, queste regioni hanno troppi contagiati e si doveva fare qualcosa per cercare di abbassare la curva in tutti i modi possibili come ha detto il nostro Presidente Giuseppe Conte.

Per comodità ripetiamo la suddivisione delle zone gialle, arancioni e rosse.

Le zone gialle sono di queste regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Le zone arancioni sono Puglia e Sicilia e le zone rosse sono Lombardia , Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta.