Orso nell’altopiano della Paganella, catturato. Aveva aggredito un carabiniere

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Mi spiace che l'orso sia stato catturato, ma non vedrei altra soluzione se non quella di liberarlo in uno spazio "suo", anche se temo resterebbe il problema della fame: probabilmente (sicuramente) tornerebbe in cerca dell'uomo. E allora? Forse è anche questo un segnale che la natura ci invia: non ci sono più risorse, nemmeno per gli animali. Non è possibile continuare a sprecare!