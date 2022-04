Un’Italia nuovamente sotto choc. Dopo il giallo, poi risoltosi, della sconosciuta di Borno, ossia della povera Carol Maltesi, fatta a pezzi e poi distribuita in 4 sacchi della spazzatura, gettati dal suo assassino, Davide Fontana, ai margini di un dirupo, ora da Modena arriva un altro macabro ritrovamento.

Sabato 2 aprile 2022, un passante sull’argine del fiume Tiepido, nel territorio comunale di Maranello, nella zona di Torre Maina, dove si trova un percorso ciclopedonale che segue il torrente ed è solitamente abbastanza frequentato, ha fatto una macabra scoperta.

La ricostruzione dell’accaduto

Il passante, che passeggiava in zona, ha rinvenuto un sacco di cellophane in mezzo alla boscaglia e , incuriosito, ha voluto verificare cosa ci fosse al suo interno, ritrovandosi al cospetto di un mucchio ossa. Sotto choc ma senza indugiare, ha immediatamente avvertito i carabinieri che sono accorsi sul lugo assieme al medico legale e al pm di turno. Se all’interno del sacco sono stati trovati un teschio e poche ossa, poco distante ad esso sono stati rinvenuti degli abiti di donna anche se non è ancora chiaro se ci sia una correlazione.

Le ossa umane sono state affidate dai carabinieri di Modena alla Medicina Legale che effettuerà le analisi, nel tentativo di identificare la vittima e nell’effettuzione delle indagini si partirà dalle denunce delle persone scomparse negli ultimi mesi. Sta a loro dare un senso a quei resti umani, oltre, naturalmente, all’ausilio della scienza che ci potrà aiutare a capire l’età approssimativa della persona.

Al momento si tratta di un giallo. Mantenendo la giusta prudenza, anche per la delicatezza della questione, gli inquirenti non hanno fatto trapelerare nulla sulla presenza di altri oggetti o elementi, oltre ai vestiti a donna, che possano servire a tracciare un’eventuale pista investigativa. Il sindaco di Maranello, Luigi Zironi, ha voluto lasciare un commento sul macabro ritrovamento: “È un ritrovamento inquietante, speriamo dunque che sia fatta piena luce sulla vicenda nel più breve tempo possibile. Nel frattempo l’Amministrazione comunale resterà a disposizione delle forze dell’ordine nel caso avessero bisogno di un supporto”.