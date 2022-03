Macabro ritrovamento, stamattina, intorno alle 10:30, ad Empoli. Un addetto con mansioni di smistamento, all’interno di un camion utilizzato per la raccolta differenziata della carta, ha scoperto il cadavere di un giovane straniero, la cui identità non è ancora stata resa nota.

I carabinieri hanno spiegato che l’operaio di un’azienda cartiera, la Real, società privata partecipata da Alia, l’azienda dei comuni che gestisce la raccolta urbana, sita in via di Molin Nuovo, nello svuotare il container con una gru, provvista di braccio meccanico e pinza, si è trovato di fronte ad una scena agghiacciante: il corpo senza vita di un ragazzo extracomunitario.

La ricostruzione dell’accaduto

Mentre sono in corso le indagini del Nucleo Investigativo di Firenze e della Compagnia di Empoli, si cerca di capire a chi appartenga quel cadavere. Per ora la macabra scoperta è un giallo e sono tanti i dubbi e gli interrogativi cui dover trovare una risposta. L’operaio, dopo essersi accorto del cadavere, ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, insieme ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Firenze e della Compagnia di Empoli, che stanno indagando sull’accaduto.

Sappiamo che il carico di carta proveniva dalla raccolta differenziata dei cassonetti, svolta nel comuni di Firenze e Scandicci. Tante le ipotesi in ballo: quella che il giovane abbia usato un cassonetto della carta differenziata come giaciglio per la notte e che gli ignari addetti al prelievo della carta lo abbiano prelevato insieme agli scarti o perchè il giovane dormiva e non si è accorto di nulla o perché era deceduto, in seguito ad un malore.

Non è esclusa nemmeno la pista dell’omicidio. Ma chi può averlo ammazzato e lasciato lì? E soprattutto, se così fosse, quale sarebbe il movente sotteso all’omicidio? Sono davvero tanti gli interrogativi che ruotano attorno al rinvenimento di questo corpo. Nelle prossime ore potremmo avere ulteriori aggiornamenti, utili a ricostruire l’accaduto.