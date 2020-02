Ornella Muti, morto il marito della figlia Carolina

È morto Andrea Longhi, il compagno di Carolina Fachinetti, figlia della celebre attrice italiana Ornella Muti, a causa di una grave malattia, un cancro al cervello, contro cui combatteva dal 2017. La triste notizia è stata data tramite uno struggente messaggio pubblicato sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, dove la sorella di Naike Rivelli ha ricordato il giovane marito, Andrea Longhi.

“Sei il mio guerriero. Hai lottato con un coraggio, con una forza. Ti amo vita mia“, ha scritto la Fachinetti su Instagram, per poi aggiungere, “Riposa con gli angeli amore mio. Mi manchi come l’aria“. Un annuncio che Carolina non avrebbe mai voluto fare, perché fino all’ultimo ci si aggrappa sempre ad un briciolo di speranza.

La figlia di Ornella Muti annuncia il lutto tramite Instagram

Subito dopo questo straziante annuncio, la secondogenita di Ornella Muti ha condiviso sul suo profilo Instagram un altro lungo post dove ha messo nero su bianco alcuni pensieri sparsi riguardo alla necessità di non cedere alla disperazione, ma di farsi forza per i figli, che sono ancora molto piccoli.

“Mi fa male il cuore” – scrive la Fachinetti per poi aggiungere che lei ed il compagno hanno vissuto troppo poco tempo insieme, anche se quel poco di tempo è stato bello ed intenso. Negli occhi dei suoi bambini, ormai lei vede il compagno, anche se c’è un grande vuoto. Non è facile affrontare il dolore e questo momento così difficile, perché Carolina trovava la forza prima di tutto nel suo compagno.

Carolina nel suo lungo post ha rivelato che grazie al suo compagno ha appreso la differenza tra il voler bene e l’amore vero, quello con la A maiuscola. Dalle notizie che si leggono in rete sembra che il marito di Carolina avesse un tumore al cervello, contro cui combatteva dal 2017. Stessa patologia che ha colpito l’ex inviata de “Le Iene”, Nadia Toffa, così come l’amatissimo conduttore televisivo Fabrizio Frizzi.

Carolina Fachinetti è nata nel 1984, dalla relazione tra Ornella Muti e l’imprenditore Federico Fachinetti. L’attrice ha avuto tre figli: Naike Rivelli (che ha riempito le pagine del gossip per una passata relazione con il figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power, Yari, conosciuto a “Pechino Express”), Carolina e Andrea.