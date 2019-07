Oristano, famiglia sorprende ladro in casa: arrestato grazie ai bambini di 12 e 7 anni

Un episodio davvero singolare che in molti definiscono addrittura da film quello che è avvenuto nei giorni scorsi a Budoni, in provincia di Oristano. Qui una famiglia valdostana ha deciso di trascorrere parte delle proprie vacanze estive prendendo in affitto un appartamento sul litorale budonese.

La famiglia, composta dai genitori 40enni e da due figli di 12 e 7 anni, erano appena ritornati da una passeggiata in bicicletta quando, aprendo la porta di casa, hanno fatto la drammatica scoperta: uno sconosciuto stava frugando nei loro mobili. La donna, spaventata per aver sorpreso il ladro, ha subito chiamato il marito mettendo così in fuga lo sconosciuto che si è chiuso in una stanza dell’appartamento per scappare dalla finestra.

Il ladro però, ha dovuto fare i conti con i due figli della coppia che, nonostante la loro giovane età, non si sono fatti prendere dal panico e hanno rincorso coraggiosamente lo sconosciuto. Mentre la ragazza di appena 12 anni ha prontamente chiamato il 112 per chiedere il loro intervento immediato, il fratellino di 7 anni ha rallentato la fuga del ladro, dando il tempo al padre di acciuffarlo ed immobilizzarlo.

L’arresto del ladro

Grazie alla chiamata tempestiva della figlia maggiore, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Budoni è riuscita ad intervenire in tempi brevi, e grazie anche al coraggio del fratellino minore che ha dato modo al padre di immobilizzare l’uomo, è stato possibile arrestare il ladro con l’accusa di tentato furto in abitazione. Si tratterebbe di un 61enne con qualche precedente alle spalle.

La storia ha presto fatto il giro di Budoni e sta ora popolando il web tra lo stupore dei molti utenti. In molti hanno definito questa vicenda che ha dell’incredibile come una scena da film, dove gli eroi sono dei giovanissimi bambini pieni di coraggio che sono riusciti ad acciuffare il malvivente.