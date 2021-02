Operaio precipita in una gola di montagna: morto dopo un volo di 200 metri

Un operaio che stava effettuando alcuni lavori per conto dell’Anas è morto questa mattina 12 febbraio nell’alta Valle D’Aosta precipitando nell’orrido di Prè-Saint-Didier, una profonda gola rocciosa della zona. La notizia dell’accaduto è stata confermata anche dal sindaco Riccardo Bieller, il quale ha informato i cittadini della tragedia.

Secondo quanto riferiscono i media locali, gli operai erano stati chiamati in quanto c’era un guasto, per cui sono stati chiamati a ripararlo. Nessuno però avrebbe potuto prevedere quello che sarebbe successo di lì a breve. Pare che l’uomo sia scivolato facendo un volo di 200 metri, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

L’orrido sovrasta appunto la cittadina valdostana di Prè-Saint-Didier. A lanciare l’allarme sarebbero stati i colleghi dell’uomo, che però non si sarebbero accorti di nulla, in quanto nessuno pare abbia visto l’esatto momento dell’accaduto. Gli altri operai hanno però visto che l’uomo mancava, per cui hanno chiamato subito i soccorsi, intuendo che fosse successo qualcosa di grave. E poco dopo infatti egli è stato rintracciato ormai senza vita in fondo al profondo strapiombo. “È scivolato per circa 200 metri, mentre stava lavorando ad un guasto, per l’Anas. A dare l’allarme sono stati i suoi colleghi, che non lo vedevano più” – queste le parole del sindaco Bieller.

Indagini in corso

Sul luogo del fatto di cronaca sono giunti i carabinieri del Nucleo Forestale che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso, questo nel tentativo di ricostruire esattamente el’accaduto. Adesso, dopo che il corpo è stato recuperato dalla gola, si procederà ad effettuare forse un’autopsia in modo da stabilire le esatte cause del decesso. Vista la gravità della situazione vicino la gola sono giunti anche i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso.

Il medico si è dovuto calare per raggiungere il punto in cui è precipitato l’operaio. Prè-Saint-Didier è un comune della Valle D’Aosta nordoccidentale. Il dramma è avvenuto sulla statale 26 che attraversa la cittadina e conduce a Courmayeur. Si tratta quindi di un’arteria stradale importante. I lavori che gli operai stavano effettuando erano di rifacimento, almeno così spiega la testata giornalistica Fanpage.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto in Valle D’Aosta stamattina. La notizia del dramma si è sparsa in tutta la cittadina, destando sgomento e apprensione tra gli abitanti. Le forze dell’ordine stanno acquisendo tutti gli elementi utili a ricostruire l’accaduto.