Operaio ArcelorMittal licenziato, sit-in al Mise: "Rivoglio il mio posto di lavoro". L’appello di Simona Izzo

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Credo sia davvero ingiusto perdere il posto di lavoro solo per aver condiviso un post riguardante una fiction televisiva. Certo il tema trattato in "Svegliati, amore mio" è di grande attualità. Come si può sacrificare il diritto alla salute per quello al lavoro? Credo fermamente che in un Paese civile non ci si debba mettere davanti a questa scelta.