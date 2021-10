Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri della compagnia di Colleferro sui telefoni cellulari di Marco e Gabriele Bianchi, i “gemelli” di Artena, accusati assieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, emergono atteggiamenti violenti non solo contro le persone ma anche contro gli animali.

Si tratta di indagini volte a inquadrare la personalità dei due arrestati, già condannati in primo grado per droga e con numerose denunce alle spalle per lesioni nei confronti di altre persone.

I video dei fratelli Bianchi

Dai video si evince che i fratelli Bianchi agissero con crudeltà nei confronti di animali indifesi, uccisi per gioco e per divertimento. Ovviamente sarà la Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone a decidere se ammettere questi atti nel giudizio per l’omicidio di Willy. Le indagini, con l’obiettivo di stabilire se prima dell’aggressione mortale a Willy, ce ne siano state altre, hanno portato ad esaminare chat, immagini e video contenuti in cellulari e computer dei Bianchi.

Per i carabinieri l’indole violenta dei fratelli Bianchi sarebbe una costante, così come la crudeltà con gli animali. Sul telefono di Marco Bianchi è stato trovato un video mentre, con un fucile da caccia, spara ad un uccello già ferito, mentre in un’immagine sempre Marco fa fuoco su di una pecora, provocando ferite e poi la morte dell’animale in un modo cruento, accanendosi su di esso come se provasse piacere a fargli del male.

I video degli incontri di MMA

Gli inquirenti hanno analizzato anche i video dove i due fratelli praticano l’MMA. Secondo chi indaga e secondo l’opinione degli esperti di arti marziali, il ragazzo sarebbe stato ucciso da colpi dati da lottatori professionisti. Willy, scrivono i carabinieri, è stato ucciso da colpi che sono stati devastanti per lui, non essendo egli strutturato fisicamente.

E’ deceduto a causa delle numerose lesioni interne causate da 20 secondi di pestaggio potentissimo. Dall’autopsia effettuata sul corpo del ragazzo emerge la furia con cui è stato ucciso con calci e pugni. I suoi assassini gli hanno spaccato il cuore, dove è stata riscontrata una lesione di 7 centimetri.