Omicidio-suicidio Novoli: il Comune sospende tutti gli eventi per la festa di San Luigi

Dovevano essere giorni di festa a Novoli, comune della provincia di Lecce, ma invece l’ebbrezza per la festività, tornata anche qui dopo due anni di pandemia, ha lasciato spazio allo sgomento, al dolore, alla rabbia, all’incredulità di una comunità che una domenica mattina di metà giugno si è svegliata scossa da una tragedia a cui ancora si fatica a trovare un senso. Donatella Miccoli, 38 anni, è stata infatti uccisa dal marito, Matteo Verdesca, coetaneo, mentre si trovava a letto, attorno alle 2:00 della notte. Poi lui ha preso la sua Renault Clio e ha raggiunto un posto isolato nelle campagne tra Novoli e Carmiano: qui si sarebbe dato fuoco all’interno della sua auto, l’uomo è stato infatti trovato privo di vita, carbonizzato.

I vicini hanno sentito i due litigare per questo hanno lanciato l’allarme in piena notte, e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Campi Salentina. La tragedia però si era già compiuta. Pare che la sera siano stati visti tranquillamente in paese insieme ai loro due figlioletti, visto che in paese c’era la festa di San Luigi. Secondo i giornali locali i due pare fossero in crisi, ma stavano comunque cercando di salvare il loro matrimonio.

Annullati gli eventi della festa

“In segno di lutto e di vicinanza ai familiari, l’amministrazione comunale, in accordo con l’arciprete Don Stefano Spedicato, il Presidente del Comitato di San Luigi Ronzino Mele e il padre spirituale della Confraternita di San Luigi Don Franco Frassanito, ha deciso di rimandare la processione di San Luigi prevista per domani” – così ha scritto in un comunicato l’amministrazione comunale di Novoli presieduta dal sindaco Marco De Luca.

“Sono un Sindaco, ma sono soprattutto un uomo, un padre di famiglia, e stamattina sono letteralmente scioccato dalla notizia di questa tragedia. Conosco bene Donatella, di 38 anni, i suoi giovani figli, di 2 e di 7. Non ho parole per descrivere quanto è accaduto. Sono sconvolto, ma anche arrabbiato, demoralizzato: ci impegniamo nelle comunità a sensibilizzare contro la violenza sulle donne e poi ci ritroviamo giovani donne trucidate in questo barbaro modo a due passi da casa” – questo il pensiero del sindaco De Luca.

Per questo l’amministrazione comunale del paese salentino ha deciso di cancellare giostre, fuochi d’artificio e attrazioni legate alla festa civile di San Luigi. Prima che accadesse il delitto, quella sera stessa, Donatella e Matteo avevano deciso di lasciare i figlioletti dalla nonna, per cui, fortunatamente, i figli non hanno assistito alla mattanza. Donatella, impiegata presso un negozio del centro commerciale “Mongolfiera” di Surbo, sarebbe stata colpita con una sola coltellata, che però le è stata fatale. Dopo aver compiuto il misfatto pare che l’uomo sia corso in preda al panico dalla mamma che risiede nel vicino paese di Veglie affermandi di “aver fatto un casino”: particolare quest’ultimo su cui si dovrà fare piena luce.