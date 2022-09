Omicidio-suicidio nel brindisino: 47enne uccisa a colpi di fucile dall’ex, lui si impicca

Ascolta questo articolo

Un terribile fatto di cronaca si è verificato questa mattina 1 settembre a Villa Castelli, in provincia di Brindisi, dove vi è stato l’ennesimo omicidio-suicidio. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, una donna di 47 anni, Giuseppina Fumarola, è stata uccisa dall’uomo con cui aveva avuto una relazione, il 52enne Vito Sussa. Entrambi erano originari e residenti a Villa Castelli. Al momento rimangono sconosciuti i motivi del gesto.

Dopo aver ucciso la ex a colpi di fucile, l’uomo avrebbe raggiunto il garage della sua abitazione per poi impiccarsi. La donna è stata uccisa a pochi metri da una sartoria situata in via Galileo Galilei, non molto lontano dalla strada per Grottaglie. La Fumarole lavorava proprio nella sartoria. Sul posto sono giunte immediatamente diverse ambulanze, anche perchè alcune colleghe della donna hanno avuto dei malori, per cui necessitivano di cure mediche.

Una comunità sconvolta

Dalle prime indagini condotte dai carabinieri della stazione di Villa Castelli, pare che la donna circa un anno fa avesse allacciato una relazione con lo stesso Sussa. Nel frattempo i militari dell’Arma hanno acquisito i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, sul posto anche il nucleo Ris dei carabinieri per i rilievi scientifici del caso.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe atteso la 47enne sulla strada che conduce alla sartoria, tendendole un vero e proprio agguato. Dopo aver trovato l’uomo impiccato nel garage, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare nel corso della quale sono stati trovati tre fucili e una pistola.

Al momento resta da chiarire se tali armi fossero detenute legalmente o meno. Il sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta, è anch’esso sotto shock. “Conoscevo personalmente la donna mai avrei pensato che potesse accadere quanto avvenuto. Come amministrazione continueremo a dare sempre più valore ad iniziative che possano sensibilizzare sul tema. Questo è però il momento del silenzio. Siamo vicini alla famiglia ed ai due figli della donna” – queste le parole del primo cittadino. I figli della donna sono sulla 20ina di anni.