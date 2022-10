Omicidio Mattia Caruso: i genitori della vittima contro la fidanzata-assassina

Ascolta questo articolo

“Mi ha accoltellato” .Queste le ultime parole pronunciate da Mattia Caruso prima di morire. Era tra le braccia della sua fidanzata, in una pozza di sangue, quando i soccorritori hanno fatto il possibile per salvarlo.

Ma Mattia non ce l’ha fatta. E’ stato ucciso da una coltellata al cuore inferta proprio da Valentina Boscaro, sua fidanzata, nonchè assassina reo confessa. Una storia agghiacciante, quella del 30enne Caruso, che ha scosso il Padovano e l’Italia intera.

Cosa sta accadendo

Quello dell’omicidio di Mattia è, per diversi aspetti, ancora un giallo. La Boscaro ha confessato di averlo accoltellato al cuore con un coltello a serramanico di proprietà della vittima, mentre era “strafatto” . Queste le parole pronunciate durante un incalzante interrogatorio. Si è sentita messa alle strette, al punto che la scusa dell‘uomo incappucciato non ha retto, sino ad ammettere di essere stata lei l’autrice materiale del delitto. Intanto i genitori della vittima non credono che la Boscaro abbia detto la verità, dicendo: “Ha mentito fin dall’inizio e continuerà a farlo. Sono successe cose molto strane, vogliamo approfondire la situazione. Lei è una donna senza cuore e vuole fare la vittima, non le basta quanto ha fatto”.

La 31enne ha dichiarato che la relazione con il suo fidanzato (che ha ucciso) era estremante conflittuale, che la picchiava, la minacciava, che aveva cercato di obbligarla a mangiare la carcassa di una tartaruga domestica morta da poco e che era imprevedibile quando assumeva stupefacenti. Tutto ciò era spesso motivo di lite tra i due. Questo il racconto della Boscaro, riportato da Fanpage e da diverse altre testate. La 31enne si è definita stanca ed esasperata, oltre a dichiarare di non averlo mai voluto uccidere.

I genitori di Mattia, che devono fare i conti con la perdita di un figlio, un qualcosa che va contro natura, non riescono a darsi pace, dicendo: “Speriamo che la giustizia non ci caschi. Sono emerse cose molto strane che devono essere verificate”. Saranno gli inquirenti a far luce sul caso e a chiarire se Valentina Boscaro, stavolta, abbia detto tutta la verità.