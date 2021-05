Mario Cerciello Rega, vicebrigadiere dei carabinieri, è stato ucciso a coltellate la notte del 26 luglio 2019 nel quartiere Prati, a Roma, Nella notte di mercoledì, i giudici della Prima Corte d’Assise, presieduta da Marina Finiti, dopo essersi riuniti per 13 ore in camera di Consiglio, hanno letto il dispositivo della sentenza che ha condannato Finnegan Lee Elder e Christian Natale Hjorth all’ergastolo per l’omicidio di Cerciello.

Presenti in aula, al momento della lettura della sentenza, Andrea Varriale, collega di Mario, in servizio con lui la sera dell’omicidio; Ethan Elder, padre di Finnegan Lee; Fabrizio Natale, padre di Christian; Paolo Cerciello Rega e Rosa Maria Esilio, fratello e vedova di Mario, originario di Somma Vesuviana e trasferitosi a Roma, dove prestava servizio alla stazione dei carabinieri di Piazza Farnese.

La sera dell’omicidio

La sera dell’omicidio Sergio Brugiatelli, 47 anni, romano, ha incontrato a Trastevere i due americani che gli hanno chiesto dove poter acquistare della droga. Lui ha risposto di non averla ma di poterla procurare, prendendo appuntamento con un suo amico, Italo, a piazza Mastai, dove le telecamere li hanno ripresi a mezzanotte.

L’appuntamento si è, in seguito, spostato in viale Trastevere, all’angolo con via Cardinale Merry del Val. Quattro carabinieri fuori servizio si sono avvicinati, così i due americani sono scappati con lo zaino del Brugiatelli. A quel punto, sul posto sono arrivati Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale in borghese, per farsi consegnare lo zaino, in via Pietro Cossa, vicino all’hotel Meridien, dove i due americani alloggiavano.

I due carabinieri, senza arma d’ordinanza, hanno raggiunto il luogo dello scambio e si sono anunnciati e qualificati ai due ragazzi. Da qui è iniziato un conflitto. Elder ha estratto un coltello da marines, colpendo Mario con 11 coltellate, mentre Varriale era impegnato a vedersela con Hjiorth. Il vicebrigadiere è stato soccorso dal collega, morendo dissanguato dopo il trasporto in ambulanza all’ospedale Spirito Santo.

La commozione della vedova di Mario

Nella sentenza è stato, peraltro, disposto il pagamento di un milione di euro circa a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva in favore delle parti civili. Alla lettura della sentenza di condanna all’ergastolo, Rosa Maria Esilio, vedova del vicebrigadiere dei carabinieri, è scoppiata in lacrime, abbracciando il suo avvocato e i familiari del marito. Ieri è giunta la fine di questo lungo calvario e di questo lungo processo, iniziato a febbraio 2020, senza conoscere fermi durante la pandemia.