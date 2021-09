Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - La morte di Laura Ziliani è avvolta dal mistero in ancora molti punti ma il tentativo di avvelenamento da parte delle figlie e del fidanzato della più grande ci fa riflettere sul piano criminale che i 3 stavano tramando ai danni della povera donna. Non ci sono davvero parole per descrivere la crudeltà umana.