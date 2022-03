Cologno Monzese, alle prime luci dell’alba di oggi, si è svegliata sconvolta da un macabro ritrovamento. Quello del corpo senza vita di una donna spagnola 61enne, Maria Begoña Gancedo Ron, rinvenuto nel suo appartamento al terzo piano di un condominio di via Bergamo, intorno alle 4.30, dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.

I militari sono intervenuti nell’abitazione, allertati da alcuni vicini che sentivano rumori e urla provenienti da un appartamento. “Abbiamo udito la voce di un uomo e poi le grida“…queste le loro dichiarazioni.

La ricostruzione dell’accaduto

I carabinieri si sono trovati di fronte una scena agghiacciante: il cadavere della donna era in camera da letto e presentava numerose ferite da arma da taglio all’altezza dello sterno e dell’addome.Per lei non c’era più nulla da fare quando i sanitari sono arrivati. Accanto al corpo della 6enne, un coltello.Sul posto sono intervenuti i militari della Scientifica del Nucleo Investigativo di Milano, il medico legale ed il pm di turno della procura di Monza.

In casa erano presenti il figlio 28enne e altre 2 figlie gemelle di 24 anni. I sospetti degli investigatori dell’Arma si concentrano proprio sul giovane che è stato condotto in caserma e nelle prossime ore verrà interrogato dal pm di turno di Monza. Per tentare di ricostruire quanto è accaduto nella notte verranno sentite, in audizione protetta, dal pm Michela Versini con il supporto di uno psicologo, le gemelle, affette da lieve disabilità psichica mentre gli inquirenti sono al lavoro per stabilire se nell’appartamento ci siano stati precedenti per liti o violenza.

In queste si cerca di far luce su quello che sembrerebbe un delitto familiare, avvenuto al culmine di un’accesa lite tra la madre e il figlio maggiore. Ovviamente si attende la fine degli interrogatori per ulteriori aggiornamenti e per capire meglio la posizione dei tre giovani. Maria Begoña Gancedo Ron era vedova da 15 anni, dopo il decesso del marito per morte naturale. Nata in Spagna, la vittima viveva in Italia da molto tempo e lavorava presso la biblioteca comunale di Cologno Monzese, dove ha partecipato a eventi destinati ai bambini e legati all’apprendimento di una seconda lingua: “educazione precoce al plurilinguismo”.