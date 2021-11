Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Una notizia assurda, da non crederci, ammazzare un essere umano per un "cocktail negato". Oggi in televisione sentiamo notizie drammatiche ogni sacro santo giorno, ma notizie del genere, portano a riflettere sul fatto che in giro ci sia molta crudeltà, una spietata crudeltà per futili motivi. Le mie più sentite condoglianze, seppur virtuali, ai familiari della giovane vittima.