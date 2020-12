Omicidio a Milano, sgozzato 65enne nel corso di una rapina vicino alla stazione centrale

Un uomo di 65 anni, Stefano Ansaldi, di professione ginecologo, è stato sgozzato nella zona della stazione centrale di Milano. La polizia presume si sia trattato di una rapina sfociata nel sangue. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno trovato l’uomo agonizzante per terra, con un taglio alla gola molto profondo. L’uomo è stato trovato in una pozza di sangue e accanto a lui è stato rinvenuto anche un coltello, probabilmente lo stesso con il quale è stato assassinato.

All’arrivo i soccorsi del 118 purtroppo non hanno potuto fare nulla per l’uomo, tranne che accertarne il decesso. Originario di Benevento e residente a Napoli, Ansaldi è stato aggredito mentre passeggiava all’angolo fra via Scarlatti con via Mauro Macchi. La polizia sta controllando le telecamere della zona, anche quelle dei negozi chiusi, nella speranza di individuare l’assassino o perlomeno capire come sono andati i fatti.

Gli investigatori sono anche alla ricerca di eventuali testimoni che possano dare degli elementi utili per risalire all’aggressore. Sono ancora in corso dei controlli nel quartiere e nella zona da parte di diverse pattuglie delle forze dell’ordine che stanno cercando di raccogliere maggiori informazioni possibili per fare luce sulla triste vicenda.

Il corpo del ginecologo al momento si trova nella camera mortuaria e gli inquirenti stanno ancora facendo dei rilievi. Nella stessa è stata compiuta un’altra rapina ai danni di un 70enne. Due stranieri gli hanno rubato il cellulare e il Rolex che portava al polso. I due delinquenti dopo aver commesso il furto sono fuggiti e la polizia è sulle loro tracce.

Gli investigatori stanno anche valutando se fra le due rapine vi sia una correlazione e se si tratta delle stesse persone che hanno aggredito il ginecologo. Le due rapine e l’omicidio dell’uomo hanno gettato nel panico una Milano già turbata da un Natale poco felice a causa della pandemia.