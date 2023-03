Omicidio a Capurso: accoltellato giovane davanti ad un bar

Tragedia nel pomeriggio del 16 marzo a Capurso, alle porte di Bari, dove un giovane è stato accoltellato a morte dopo un litigio. Il dramma è avvenuto attorno alle ore 18:40 in via Casamiassima, dinanzi al bar Classico. La notizia è riportata dai principali media pugliese, in particolare dal Nuovo Quotidiano di Puglia. Secondo quanto si apprende dalla prime indiscrezioni che giungono dalla Puglia, il ragazzo è appunto deceduto a causa delle gravi ferite riportate durante la colluttazione. Al momento non sono noti i motivi che hanno portato al litigio, nè chi sia l’autore del misfatto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi del comando provinciale di Bari, oltre alla polizia locale e agli uomini del 118 allertati da alcuni passanti. Per ora non sono state rese note le generalità della vittima. Sul caso stanno indagando gli inquirenti, che non escludono nessuna pista. Sotto choc la comunità cittadina.

Forse anche due feriti

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, la colluttazione avrebbe anche provocato due feriti. Non sono note ad ora le loro condizioni. Sembrava una tranquilla serata nella cittadina barese, quando la tranquillità è stata rotta dal suono delle ambulanze e dei mezzi delle forze dell’ordine, che si sono precipitate subito sul posto.

Come detto l’allarme è stato dato da alcuni passanti, non è escluso che nelle prossime ore alcuni testimoni vengano ascoltati dalle forze dell’ordine in modo da poter ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Un episodio che ha destato non poca preoccupazione nella cittadina barese, lì dove la grande cronaca fa raramente capolino.

Nelle prossime ore, quindi, dovrebbero conoscersi ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca avvenuto a Capurso. Non sono note le condizioni delle altre due persone che sarebbero rimaste ferite, ma anche su questo saranno resi noti sicuramente a breve altri particolari. Ogni pista resta quindi al vaglio degli investigatori.