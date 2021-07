Olimpiadi del Cuore 2021: Jo Squillo e Iva Zanicchi special guest in Versilia

Quando sport e beneficenza vanno di pari passo. Countdown già scattato per le Olimpiadi del Cuore 2021 di Forte dei Marmi, uno degli eventi estivi più divertenti della Versilia. Nelle ultime ore Paolo Brosio ha presentato a Livorno l’iniziativa benefica “Mattone e Canzone del Cuore” griffata Associazione Onlus Olimpiadi del Cuore. Si parte mercoledì 25 agosto in serata con il Gran Galà Dinner del Cuore allo stabilimento balneare Alpemare di Andrea e Veronica Bocelli a Forte dei Marmi. Il giorno successivo si terrà la Canzone del Cuore nella splendida location musicale e artistico-culturale di Villa Bertelli.

Ad animare le due serate vi saranno illusri personaggi del panorama televisivo, artistico e sportivo: Andrea Bocelli, Albano, Angunn, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Ivana Spagna, Paolo Vallesi, Pago, Jo Squillo, Luisa Corna, Sandro Giacobbe, Mydrama, Federica Carta, Sinisa Mihajlovic, Mara Santangelo, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Ubaldo Pantani e Roberto Mancini, fresco vincitore del titolo di Campione d’Europa con i suoi azzurri.

“Ci saranno grandi personaggi alle Olimpiadi del Cuore– dichiara Paolo Brosio, motore delle Olimpiadi del Cuore – Sarà una sorta di festa della canzone nazionale, considerato anche lo spessore degli ospiti, e con il tempo potrebbe anche trasformarsi in un qualcosa di ancora più importante. Mi auguro di ricevere un bel risultato, in termini di ricavato, cercando di ripetere quanto di buono abbiamo fatto nelle ultime edizioni. Ci sarà sicuramente anche Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna“.

A precedere l’evento ci saranno i tre tornei di tennis e di padel della Racchetta del Cuore, nei circoli più importanti del Comune di Forte dei Marmi – Tennis Italia, Tennis Raffaelli e Tennis Europa – con le premiazioni che avverranno durante il Gran Galà Dinner. Parte del ricavato delle iniziative servirà per finanziare un emporio solidale della Diocesi di Livorno per le famiglie bisognose e una casa di accoglienza per i minori orfani, o tolti alle famiglie con provvedimenti del Tribunale di Livorno.

Nelle ultime edizioni si è sempre registrato un bel successo in termini di ricavato e di affluenza del pubblico. Un’iniziativa, Mattone del Cuore, che anima ancora di più l’estate in Versilia, mostrando vicinanza e sostegno alle persone bisognose e ai soggetti meno fortunati di noi. Nell’occasione si potrà festeggiare al meglio la vittoria di Euro 2020 in compagnia di Roberto Mancini, uno dei leader indiscussi della Nazionale Azzurra.