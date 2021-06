Oggi è la giornata mondiale dell’ambiente

Si celebra oggi la Giornata Mondiale dell’Ambiente 2021 in onore della conferenza sull’Ambiente di Stoccolma. Il giorno che celebra gli ambienti e l’ecosistema è stato istituito nel 1974, e serve a sensibilizzare la popolazione su quanto sia importante preservare gli ambienti che ci circondano. Il tema scelto per quest’anno è “Ripristinare gli ecosistemi”. Fauna e flora, infatti, sono sempre più minacciate dalle attività umane e dall’inquinamento. In questo particolare periodo storico, segnato dalla pandemia di Covid-19, è anche importante ritrovare la sana abitudine di passare anche più tempo in natura, rispettando l’ambiente.

Questa Giornata Mondiale dell’Ambiente è anche molto particolare, perché oggi si inaugura il Decennio delle Nazioni Unite sul ripristino dell’ecosistema, che andrà avanti sino al 2030. Si tratta, come spiega l’Adnkronos, di una missione globale per preservare il danno arrecato dall’uomo a tutti gli ecosistemi, a partire dalle foreste agli oceani. Oggi come non mai serve avere un pianeta sano, questo anche per contrastare i cambiamenti climatici.

Il Pakistan nazione ospitante del 2021

“Il Pakistan, Paese ospitante della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2021, celebra il raggiungimento dell’obiettivo di un miliardo di alberi piantati come parte di un’iniziativa che prevede la semina di 10 miliardi di alberi. È atteso anche l’annuncio di una nuova alleanza globale per il ripristino dell’ecosistema insieme ad altri Paesi partner interessati, da finalizzare in seguito” – così spiegano le Nazioni Unite sul loro sito ufficiale.

Tra l’altro, il danneggiamento dell’ecosistema, sta riducendo drasticamente le foreste presenti sulla Terra. Le emissioni di Co2 stanno raggiungendo livelli allarmanti per il clima globale, che potrebbe innescare un cambiamento catastrofico. Le emissioni globali di gas serra sono cresciute per tre anni consecutivi.

Inoltre, riducendo l’habitat naturale, gli esseri umani stanno creando le condizioni ideali per il diffondersi di agenti patogeni potenzialmente mortale, compresi i coronavirus. Ciò è dimostrato dall’arrivo della pandemia di Covid-19. C’è quindi bisogno di invertire questa rotta e di vivere più a contatto con la natura, rispettando l’ambiente e l’ecosistema, dove regnano delicatissimi equilibri.