È il mezzo più sostenibile che esista, è green e non produce emissioni di sorta. Stiamo parlando di lei, della bicicletta, ormai utilizzata da molte persone anche per gli spostamenti quotidiani, e non solo per fare sport. Oggi è infatti la giornata mondiale che “omaggia” proprio la due ruote, istituita dall’Onu nel 2018. Negli ultimi mesi, soprattutto a causa della pandemia, molte persone hanno optato per l’acquisto di una bici nuova, questo anche grazie ai bonus che sono stati elargiti dal Governo, e che arriveranno di nuovo a breve. Ma per capire bene quanto la bici stia andando di “moda”, dobbiamo vedere ciò che sta accadendo in questo periodo nel mercato.

Basti pensare che le fabbriche che producono bici sono in difficoltà a reperire pezzi meccanici, e ciò causa un ritardo nella consegna delle due ruote presso la grande distribuzione. C’è infatti una grossa domanda di biciclette, non solo in Italia, ma in tutta Europa e in molte parti del mondo. Con la pandemia le persone hanno cominciato a muoversi con la due ruote anche per andare a lavoro, rendendo così più sostenebili le nostre città .

Fa bene alla salute

Andare in bicicletta non comporta soltanto beneifici all’ambiente, ma anche alla propria salute. Pedalare ogni giorni, anche per pochi chilometri, fa bene al cuore e rinforza il sistema immunitario. Secondo la Fiab, la federazione italiana ambiente e biciclette, l’emergenza sanitaria ci lascerà in eredità città più ciclabili.

Dopo il programma di incentivi lanciato nel 2020, il Governo italiano è pronto a emanare ulteriori bonus mobilità entro quest’anno. Si parla di una cifra attorno ai 180 milioni di euro. Per il periodo 2021-2024 sono previsti bonus mobilità per chi, in alcune aree, rottama un’auto o un ciclomotore in cambio di abbonamenti al trasporto pubblico e di biciclette.

Inoltre, con l’impiego del Pnrr di 600 milioni, si realizzeranno 570 chilometri di piste ciclabili urbane e 1.250 di piste ciclabili turistiche. Insomma sembra proprio che il futuro sia in sella ad una bici, che oggi si può acquistare anche in versione elettrica o ibrida. Gli appassionati e la gente comune aspettano quindi gli ulteriori bonus da parte dell’Esecutivo.