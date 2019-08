Nurri, Cagliari: incidente frontale tra due auto. Morto bambino di 7 anni

La strada continua a mietere vittime e questa volta è toccato ad un bambino di 7 anni, in provincia di Cagliari, più precisamente a Nurri. Nonno e nipote, di nome Davide Agus, si trovavano a bordo di una Fiat Panda, per un giro in campagna quando si sono scontrati frontalmente con una Renault Clio guidata da un anziano di 86 anni.

Il tutto è successo sulla strada che si chiama Pixina Cadeddu. L’incidente è avvenuto il 26 agosto nel tardo pomeriggio. Il bambino di 7 anni, di Lanusei, era arrivato a Nurri per visitare i nonni insieme alla sua famiglia.

Incidente Nurri: la dinamica e le responsabilità della morte del bambino di 7 anni

In macchina c’erano solo il nonno di 61 anni e Davide, con il primo che, logicamente, era alla guida dell’automobile. Verso le ore 19.30, però, è avvenuto l’incidente fatale. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, non c’è stato niente da fare. La fase di rianimazione è durata per oltre un’ora ma è stato tutto inutile: era ormai deceduto.

Il bambino viaggiava sul sedile anteriore del passeggero senza la cintura di sicurezza e, anche se l’airbag ha funzionato correttamente aprendosi al momento dell’impatto, è volato in avanti sbattendo contro il parabrezza. Il nonno del ragazzo non è rimasto ferito, a differenza, invece, dell’anziano a bordo della Renault Clio.

Quest’ultimo, infatti, è in ospedale con un trauma toracico. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, il nonno di Davide avrebbe occupato la corsia opposta e, dopo una semicurva, si è ritrovato faccia a faccia con la Clio che si trovata nel senso di marcia “corretto” della carreggiata. L’impatto è stato inevitabile, e le conseguenze sono state già rese note. È stato effettuato l’alcool test all’anziano e saranno da decretare le responsabilità di quanto accaduto in quella fatidica giornata.