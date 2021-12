Purtroppo si conclude in tragedia la vicenda della scomparsa dell’escursionista Claudio Aresu, il 46enne originario di Cagliari che il 23 agosto aveva fatto perdere le sue tracce. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, Aresu è stato trovato cadavere dopo 6 mesi nella giornata del 19 dicembre da un escursionista che stava percorrendo a piedi un vecchio sentiero utilizzato dai carbonai. Il ritrovamento è avvenuto presso il Supramonte di Baunei, nel nuorese.

La stessa persona che ha avvistato il cadavere ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri, i quali hanno confermato che sul luogo segnalato vi era appunto il corpo di una persona in avanzato stato di decomposizione. Aresu si trovava in una zona impervia tra Cala Goloritzé e Cala Mariolu. A dare man forte ai soccorsi c’erano il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza, oltre ai Vigili del Fuoco. Tantissimo il dolore nella sua Cagliari quando si è diffusa la notizia del ritrovamento del cadavere di Claudio Aresu.

Le indagini

Al momento non è chiaro per quale causa sia deceduto Claudio Aresu. Potrebbe esseri trattato di un malore oppure di un incidente. Questi particolari saranno stabiliti sicuramente dalle indagini, già avviate dalla Procura di Lanusei. I magistrati hanno già stabilito una autopsia sul corpo dello sfortunato escursionista.

Tra l’altro i famigliari si erano rivolti anche alla trasmissione “Chi l’ha Visto?”, questo in modo da cercare in ogni dove il proprio caro scomparso. Dopo l’inizio delle ricerche l’uomo non era stato ritrovato. A confermare l’identità dell’uomo sono stati i documenti trovati sul luogo in cui è stato trovato.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli sul ritrovamento di Claudio Aresu. Quando la magistratura avrà finito di effettuare tutti gli accertamenti del caso la salma potrà essere restituita ai famigliari per svolgere le esequie.