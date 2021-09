Una storia d’amore commovente e, al contempo, singolare, quella della 79enne Caterina Capuano con il suo Armando Di Girolamo, che di anni ne ha 82. I due vivono a Calvi Risorta, nel Casertano, e hanno deciso di festeggiare le nozze d’oro nel posto dove si sono sposati.

Per i loro 50 anni di matrimonio hanno, infatti, scelto l‘autogrill della stazione di servizio di Teano Est, dove negli anni 70 si sono sposati. Si, perchè il 18 settembre 1971, questa coppia festeggiò proprio lì, a Teano Est, in quello che, una volta, prima di essere un autogrill era il ristorante Motta, il suo matrimonio. Il locale rappresentava un punto di riferimento per il territorio, simbolo di ospitalità e specialità della cucina regionale.

La storia di Caterina e Armando

Caterina e Armando si sono conosciuti ad una festa, quando entrambi erano ancora studenti e, 50 anni dopo, il 18 settembre scorso, insieme ai loro due figli, Fiorenzo e Daniele, rispettivamente medico e archeologo, e in compagnia di amici e parenti, hanno deciso di festeggiare questo bellissimo loro traguardo nel luogo dove hanno coronato, negli anni 70, il loro sogno d’amore.

Né tropici, né viaggi da sogno, né il mare per celebrare i loro primi 50 anni di matrimonio, affidandosi, piuttosto, al ricordo di quel giorno felice, che ha convinto la coppia a celebrare le nozze d’oro nel medesimo posto,oggi un autogrill e, ovviamente, uno snodo per tutti gli italiani che solcano le autostrade.

Una curiosa coincidenza: nel 1971 il cuoco era Antonio Cardella, mentre per l’anniversario di Caterina e Armando, c’era il figlio Domenico; entrambi molto noti in città per la dedizione al lavoro e la loro passione per la cucina. Tante le gioie e le difficoltà durante questi 50 anni di vita insieme,vissuta all’insegna di tanto amore e della massima fedeltà. Un augurio speciale a questa coppia inossidabile.