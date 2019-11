Novità Pan di stelle: arrivano i Biscocrema

Il brand Pan di stelle del gruppo Barilla ha annunciato il lancio di un nuovo biscotto, che sarà distribuito sugli scaffali dei negozi e dei supermercati a partire da gennaio 2020. Si tratta dei Biscocrema, un biscotto di frolla ripieno di crema Pan di stelle e ricoperto da uno strato croccante di cioccolato, su cui spicca la famosissima stella bianca, icona del brand.

Durante la presentazione a Milano del nuovo biscotto, la vice presidente marketing di Mulino Bianco, Julia Schwoerer, l’ha definito “un gioiellino“. Da sempre Barilla dà estrema importanza alle materie prime utilizzate nei suoi prodotti: i biscotti saranno realizzati con nocciole 100% italiane e senza olio di palma, mentre il cacao è prodotto prestando attenzione alle necessità primarie di chi lo produce.

Senza contare l’impegno nell’utilizzare il 100% di farine provenienti da agricolture sostenibili entro il 2020. Troveremo i Biscocrema nei supermercati in pratiche monoporzioni da 28 grammi, contenenti due biscotti. Dopo il lancio della Crema Pan di Stelle in contrapposizione alla Nutella, la Ferrero ha risposto con i golosissimi Nutella Biscuits. Ora l’arrivo di questi nuovi Biscocrema fa subito pensare ad una fortissima competizione tra i due gruppi.

Una guerra sugli scaffali a prova di golosità sembrerebbe in atto. Ma Julia Schwoerer smentisce tutto ciò, aggiungendo che la Barilla è già leader di mercato con il 37% di quota valore. Secondo la vice presidente, questo lancio non è altro che una naturale estensione di strategia di espansione della marca e che, in realtà, nel mercato dei biscotti la fanno da padrona i grandi classici, i prodotti healthy e quelli integrali.

I prodotti della gamma Pan di stelle hanno subito una forte crescita rispetto allo scorso anno, quasi del 50%, superando i 100 milioni di euro di valore al consumo. I nuovi Biscocrema, quindi, fanno ben sperare per un’ulteriore crescita, che vedrà coinvolta la Barilla a partire dal 2020.