Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Biandrate, città che si trova in provincia di Novara. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, un camion ha forzato una manifestazione di lavoratori della logistica che stavano manifestando davanti ai cancelli della Lidl. Il mezzo pesante avrebbe fatto irruzione improvvisamente tra i lavoratori, molti dei quali si sono spostati per evitare l’impatto. Il camion ha travolto e ucciso però un sindacalista di 37 anni, Adil Belakhdim. L’uomo, coordinatore interregionale dei SiCobas, sarebbe stato trascinato per alcuni metri dal mezzo pesante.

Alcuni operai hanno urlato al conducente di fermarsi. Preso atto di quanto avvenuto, il camionista è fuggito, facendo perdere per qualche momento le sue tracce. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri, che sono giunti dal vicino comando provinciale di Novara. Sul posto anche i sanitari del 118. Il conducente del tir è stato poi rintracciato in autostrada e portato in caserma per poter essere interrogato. Al momento nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti.

Trascinato per 20 metri

“Quel camion lo ha trascinato per una ventina di metri, il conducente non può non essersene accorto” – così hanno dichiarato all’Ansa alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Tra l’altro pare che il mezzo pesante abbia urtato altri due manifestanti, i quali sono stati feriti e trasportati in ospedale. Le loro condizioni non farebbero temere per la loro vita.

Sulla vicenda sono intervenute anche le forze politiche nazionali, in particolare il Premier Maio Draghi. “Sono molto addolorato per la morte di Adil Belakhdim. È necessario che si faccia subito luce sull’accaduto” – queste sono le parole del Primo Ministro italiano. La vittima era residente a Vizzolo Predabissi, nell’area metropolitana di Milano. Lascia due figli di 15 e 17 anni.

Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Biandrate. La notizia del dramma ha sconvolto la cittadina novarese, lasciando nel dolore amici e famigliari della vittima. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente sarebbe avvenuto durante una manovra.