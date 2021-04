La commissione disicplinare ha deciso di sospendere sino a fine anno scolastico, una professoressa che insegna al liceo scientifico Antonelli, sito in via Toscana, a Novara.

La docente in diverse occasioni si era rifiutata di indossare la mascherina in classe, nell’avvicinarsi ai ragazzi, e non aveva fatto mistero della sua contrarietà all’utilizzo di dispositivi di protezione anti-Covid e della sua titubanza nei confronti del vaccini.

Il precedente

Già lo scorso settembre, la dirigente scolastica dell’istituto Silvia Romeo aveva cercato di convincere la docente ad indossare la mascherina prevista dalle norme anti-Covid. Ma da lì a poco è scoppiata una discussione, con la professoressa che sosteneva la non necessità della mascherina rispettando le distanze, facendo riferimento ad una circolare interna.

I toni si sono fatti sempre più accesi e la dirigente è stata costretta a chiamare una pattuglia dei carabinieri, grazie alla quale è stata riportata la calma. La stessa preside, nel giorno in cui l’increscioso episodio si è verificato, ha informato studenti e famiglie dell’accaduto, parlando di un diverbio tra lei e una docente che non rispettava le regole del protocollo anti-Covid della scuola.

Nel dare comunicazione alle famiglie, ai fini di tranquillizzarle, la dirigente scolastica ha precisato di aver avvisato le autorità competenti, a tutela della salute degli studenti e dei lavoratori. Nel frattempo a scuola sono arrivate diverse telefonate anonime e messaggi di minaccia rivolti alla dirigente, fino alla scelta, da parte della Commissione disciplinare dell’ufficio scolastico provinciale, di sospendere la donna dall’insegnamento fino alla fine dell’anno scolastico.

Il provvedimento è stato assunto nel mese di gennaio, ma la notizia si è diffusa in questi giorni, gli stessi in cui l’istituto si prepara ad accogliere nuovamente gran parte degli studenti in presenza. A quanto si è appreso il provvedimento disciplinare potrebbe estendersi anche ai prossimi mesi e interessare anche il prossimo anno scolastico.