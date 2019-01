Nonna Teresa raggiunge il suo amico emiro del Quatar per una vacanza a Doha

Capodanno da favola per una nonnina brindisina che, circa 20 anni fa, ha fatto un favore a uno sconosciuto e. a distanza di tanti anni. ha ricevuto un meraviglioso regalo da quel uomo che. nel frattempo. è diventato suo amico.

Teresa Borsetti è il nome dell’anziana signora brindisina di 89 anni, che il 29 dicembre è partita per Doha su un lussuoso volo della Qatar Arways, per trascorrere il capodanno con la sua famiglia insieme a un ricco emiro. Quest’ultimo è Hamad bin Khalifa al-Thani, uno degli uomini più ricchi al mondo, nonché l’ex fondatore dell’emittente televisiva Al Jazeera.

I due sono amici da circa 20 anni quando, nel 1997, la nonnina brindisina ha ospitato l’uomo nella sua casa. Il ricco emiro aveva bisogno di un bagno, ma nei dintorni non ce n’era nessuno disponibile, tutti i bar e ristoranti erano chiusi, così nonna Teresa non ci ha pensato due volte ad ospitare l’uomo, senza sapere chi fosse.

Hamad bin Khalifa Al Thani non ha mai dimenticato quella gentilezza ricevuta: infatti, appena torna a Brindisi, passa a trovare la sua oramai amica. L’ultima volta, la scorsa estate, quando è tornato in città a bordo del suo mega yacht di 124 metri, il quindicesimo più grande del mondo, per invitare la sua amica nel Qatar.

Così, la nonnina brindisina ha avuto l’occasione di trascorrere un capodanno da sogno, con la sua famiglia e i suoi nipoti, in un lussuoso albergo a cinque stelle. Accanto a lei, oltre alla sua famiglia, c’era anche Teo Titi, l’agente marittimo brindisino che, in tutti questi anni, ha aiutato lei e l’emiro a mantenere un rapporto d’amicizia. I due amici, oltre a festeggiare il capodanno insieme, hanno anche festeggiato il 67° compleanno del magnate arabo. Infine, la nonnina resterà ancora qualche giorno nel Qatar prima di ritornare nella sua città.