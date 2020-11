Nonna Maria, 101 anni: per 3 volte positiva, ha sconfitto il Covid

Maria Orsingher è la protagonista di una vicenda piuttosto insolita, sebbene la diffusione del virus ci abbia abituati all’eccezionalità degli eventi, ma il fatto che sto per raccontarvi ha davvero dell’incredibile, in quanto capitato ad un’anziana nonnina che ha superato il secolo, un traguardo per pochi eletti.

Ricoverata nella Rsa Casa San Lorenzo di Ardenno, in Valtellina, nonna Maria è riuscita a sconfiggere per ben 3 volte il Covid-19. La scorsa primavera è risultata ,per la prima volta, positiva e, senza particolari complicazioni, è riuscita a lasciarsi alle spalle il Coronavirus, dopo un breve ricovero ospedaliero all’ospedale Morelli di Sondalo, senza particolari complicazioni, respirando da sola e non avendo febbre.

Il secondo ricovero al Morelli è avvenuto lo scorso settembre, quando l’anziana è risultata di nuovo positiva, insieme ad un altro ospite della casa di riposo. Anche in questo caso, senza problemi, ha sconfitto il Covid, ritornando, dopo 5 tamponi negativi, nella struttura dove vive da anni.

Ma non c’è due senza tre: questo mese è risultata nuovamente positiva al test, anche se dalla Rsa tranquillizzano che potrebbe trattarsi di una falsa positività, in quanto nella struttura si tratta dell’unico caso positivo, poichè nessun ospite o personale sanitario risulta contagiato.

Le attuali condizioni di salute di nonna Maria

Originaria di Gaggio, frazione di Ardenno, nonna Maria, che lo scorso 21 luglio ha spento 101 candeline, ha 3 figlie: Carla, Ines e Delfina e vive in casa di riposo da 6 anni, dopo aver abitato dalla figlia Carla, a Buglio in Monte, per diversi anni. Allettata per via dell’età, “mangia il doppio di prima e sta bene“, precisano da Casa San Lorenzo.

Le figlie riferiscono che nella casa di riposo viene accudita molto bene, che si sentono via telefono con le suore, ricevendo foto della loro mamma. Ringraziano a nome di tutta la famiglia i medici e chi sta assistendo la loro madre, stentando a credere ad un fatto così eccezionale.

Si augurano solo, per qualsiasi cosa avvenga, che la mamma non soffra e che continui ad avere accanto le persone che la stanno curando, ora che non possono andare a trovarla.