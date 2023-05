Nomi vietati dallo Stato italiano: come NON puoi chiamare i tuoi figli

La scelta del nome per il proprio figlio è un momento emozionante e significativo nella vita di ogni genitore. È un’opportunità per esprimere l‘amore, i valori e le speranze che hai per il tuo bambino. Tuttavia, in Italia, come in molti altri paesi, ci sono alcune restrizioni che limitano la libertà di scelta. È importante comprendere queste limitazioni e trovare soluzioni creative per trovare il nome perfetto per il tuo piccolo.

In Italia, esistono alcune restrizioni sui nomi che possono essere dati ai bambini. Alcuni nomi sono banditi dalle anagrafi comunali per diverse ragioni, come l’imbarazzo, la derisione o i pregiudizi che potrebbero causare. Comunque esistono modi per aggirare questi divieti. Ad esempio, le nuove regole consentono alle mogli di mantenere il proprio cognome, evitando così l’omonimia con le figlie che potrebbero condividere lo stesso nome. È anche possibile utilizzare il doppio cognome per consentire al figlio di assumere il nome del padre, a condizione che il cognome della madre sia il primo.

La scelta del nome del tuo bambino può comportare alcune sfide legate all’omonimia e alla distinzione di genere. In Italia, i divieti includono l’evitare nomi che creano omonimie all’interno della famiglia, come dare lo stesso nome a due fratelli. È anche importante rispettare il genere del nascituro, evitando nomi che non corrispondono al suo genere biologico. Ma esistono le eccezioni in cui alcuni nomi sono considerati unisex, come il nome Andrea.

Dai personaggi storici alla letteratura: quale nome non puoi usare

I divieti dei nomi in Italia includono anche alcune restrizioni legate a personaggi storici. Anche se la legge italiana non vieta esplicitamente i nomi dei personaggi storici, ci sono nomi che sono considerati inappropriati a causa delle azioni riprovevoli o negative associate a tali figure storiche. È importante ricordare che i divieti si applicano specificamente all’abbinamento del nome con il personaggio storico e non al nome stesso. Quindi, è possibile dare a un bambino il nome Adolfo o Jack, ma non Stalin, che rappresenta un riferimento evidente.

Inoltre, la legge va oltre l’uso di nomi puramente fittizi. Anche i nomi famosi all’interno di opere letterarie, cinematografiche, dei fumetti o dei videogiochi possono essere vietati se la loro popolarità e le circostanze ad esse legate risultano inappropriati. Ad esempio, nomi come “Venerdì” o “Mercoledì” sono vietati a causa delle loro associazioni con la sfortuna o personaggi noti. Queste restrizioni sono volte a proteggere i bambini da possibili imbarazzi o disagi derivanti dal loro nome.

Oltre alla valutazione dei nomi singolarmente considerati, è fondamentale considerare anche la combinazione con il cognome. Alcune combinazioni potrebbero risultare ridicole o portare a soprannomi imbarazzanti o ingiuriosi per il bambino. La legge prevede il divieto di abbinamenti che potrebbero mettere il bambino in situazioni spiacevoli. Pertanto, è essenziale fare attenzione non solo al nome, ma anche a come si combina con il cognome.

Cosa si rischia?

Sebbene non siano previste sanzioni o multe dirette per i genitori che violano il divieto di nomi inappropriati, la legge offre un meccanismo di rettifica. Quando un nome viola le restrizioni legali, l’ufficiale di stato civile è tenuto a notificarlo al procuratore della Repubblica. Quest’ultimo valuta il caso e, se ritenuto necessario, richiede una sentenza di rettifica. I genitori rischiano così il cambiamento del nome e la necessità di rifare tutti i documenti legali relativi al bambino.

La lista dei nomi vietati dalla legge italiana