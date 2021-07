Clara Pinto, 35 anni, originaria di Poggiomarino, in provincia di Napoli, è deceduta sabato scorso, 3 luglio, intorno alle 19, poche ore dopo aver partorito il suo primo figlio, Mattia Gennaro, all‘ospedale di Nola.

Il referto parla di arresto cardiocircolatorio ma i familiari vogliono capire se la morte della neo mamma sia legato ad un errore medico, quindi se ci sia una relazione tra i due eventi.

La ricostruzione delle ultime ore di vita di Clara

La giovane era stata ricoverata il 30 giugno scorso, avendo terminato la gestazione da 10 giorni. I medici volevo stimolarla, per arrivare al parto naturale. Ma la mattina del 3 luglio, sabato scorso, si decide di cambiare strategia, procedendo con il taglio cesareo. Il piccolo Mattia Gennaro nasce alle 7, sta bene ed anche Clara, nonostante la comprensibile stanchezza, sembra star bene.

Tutto sembra essere andato per il meglio: la gioia, le foto di rito, i post sui social anche da parte del neo-papà. Ma poche ore dopo la situazione improvvisamente peggiora. Clara si sente molto stanca, fatica a tenere in braccio il bambino, accusa un forte dolore allo stomaco. Alle 17:30 invia un messaggio alla cugina e si dice stremata.

Da allora le comunicazioni cessano. Solo due ore dopo, alle 19:30, il marito, Lorenzo Meo, riceve una chiamata dall’ospedale: la giovane è in rianimazione e quando Lorenzo arriva, gli spiegano che Clara è morta. La famiglia della neo-mamma, affranta dal dolore, vuole vederci chiaro, tanto da aver sporto denuncia ai carabinieri, anche perchè Clara godeva di buona salute. La cartella clinica è stata sequestrata e la salma trasportata al policlinico Federico II di Napoli per l’effettuazione dell‘autopsia.

Saranno ovviamente le indagini ad appurare i fatti e si capirà cosa sia realmente accaduto. La città è sotto choc. Sono decine i post social in memoria di Clara, sin da sempre impegnata nel sociale, in particolare seguendo ragazzi e bambini attraverso l’oratorio. Il sindaco Maurizio Falanga ha lasciato un messaggio: “Oggi Poggiomarino piange la scomparsa di una sua giovane figlia. Una tragedia nel gesto pù amorevole per una donna. Le più sentite condoglianze. Addio”.