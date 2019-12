Nicola Gratteri dichiara di avere paura per le minacce di morte

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Deve essere fatto un ringraziamento speciale a procuratori come Nicola Gratteri che si impegnano quotidianamente per combattere le ingiustizie, in nome del bene dello stato. Sicuramente le sue parole devono far porre una riflessione e la cosa importante è che riceva maggiore sostegno e non venga isolato: in quel caso sarebbe un comportamento piuttosto sbagliato.