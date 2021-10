Un bimbo di 9 mesi ha rischiato di morire dopo aver ingoiato una pallina di gomma. A raccontare la vicenda Il Mattino, che scrive che a salvare il piccolo sono stati i medici dell’ospedale CTO dei Colli Aminei.

L’incidente, in cui il bimbo avrebbe potuto perdere la vita, è accaduto nelle scorse ore a Napoli, precisamente nella notte tra ieri e oggi e l’epilogo poteva essere ben peggiore.

La ricostruzione dell’incidente

I genitori, stando a quanto ricostruito, sono andati immediatamente al CTO dopo essersi accorti che il loro figlioletto faticava sempre di più a respirare. All’ospedale è arrivato cianotico e senza respiro ma i sanitari sono riusciti a salvargli la vita, recuperando la pallina di gomma che gli ostruiva le vie respiratorie.Il piccolo adesso sta bene e non necessita di ulteriori cure mediche.

Quando i medici del Cto hanno raggiunto i parenti del piccolo di 9 mesi, rassicurandoli sulle sue condizioni, si è finalmente concluso l’incubo cominciato tra le pareti domestiche. “Gli avete salvato la vita“, hanno detto tra lacrime e sorrisi, i familiari del bimbo napoletano che ha rischiato di morire.

Un episodio simile è avvenuto domenica 12 settembre in un centro commerciale di Benevento dove una bambina ha, inavvertitamente, ingoiato una pallina di gomma e ha cominciato a stare male. Per fortuna, alcuni clienti del centro commerciale, avendo assistito alla scena, sono immediatamente intervenuti per aiutarla.

La piccola ha iniziato a diventare cianotica ma i soccorritori, praticandole la manovra di Heimlich, sono riusciti a farle sputare la pallina di gomma. In questo modo, la bimba ha ricominciato a respiRare bene. I sanitari del 118, giunti sul posto in un secondo momento, per precauzione hanno trasferito la bambina al pronto soccorso. Anche in questo caso, tutto si è risolto per il meglio e i genitori hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.