Neonata muore dopo il parto: sul corpo della piccola disposta l’autopsia

Quella che arriva da Montebelluna, in provincia di Treviso, è una storia davvero molto triste. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, una neonata è morta poco dopo il parto. A darla alla luce è stata una mamma di 30 anni. La giovane è giunta presso l’ospedale San Valentino di Montebelluna nella mattinata del 21 aprile proprio per essere ricoverata e sottoposta al parto. Tutto sembrava andare per il meglio. Intorno alle 2:59 la 30enne ha dato alla luce la creatura. Secondo quanto fanno sapere dall’ospedale, sin dai primi istanti di vita la piccola ha avuto necessità della rianimazione neonatale.

A quel punto i medici hanno fatto davvero di tutto per poterla tenere in vita, ma intorno alle 5:02 la bimba è stata dichiarata deceduta. Tanto il dolore per i genitori che hanno dovuto sapere una notizia del genere. Nel pomeriggio di oggi 22 aprile l’Ulss ha fatto sapere che il corpicino della piccola sarà sottoposto ad autopsia, questo in modo da chiarire le cause del decesso. Sono distrutti dal dolore i famigliari della bimba. La notizia ha destato apprensione in tutta la città di Montebelluna.

Il cordoglio dell’Ulss 2

“L’Ulss 2 comunica che nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 aprile si è verificato un caso di morte neonatale presso l’Ospedale San Valentino di Montebelluna” – queste sono le parole con cui la direzione ospedaliera del San Valentino comunica il decesso della piccola. Dal nosocomio fanno sapere inoltre che si è tenuto un incontro tra tutti gli operatori coinvolti nel caso ed è stata programmata un audizione con la stessa direzione sanitaria.

L’Ulss esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia della piccola deceduta. Per il momento rimangono sconosciute le cause che hanno portato alla morte della piccola. I sanitari stanno facendo di tutto per poter capire che cosa è successo: come già detto in apertura sin dai momenti immediatamente successivi al parto la piccola ha avuto bisogno della rianamazione.

La notizia è stata ripresa dai maggiori media nazionali, come ad esempio Fanpage. Una tragedia che lascia attonita una intera comunità, che si è stretta attorno ai famigliari della nenonata deceduta dopo il parto. Ogni anno in Italia e nel mondo si verificano molti casi simili e le autorità sono sempre attente ad indagare le cause che portano a questi episodi.