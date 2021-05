Neonata muore dopo 17 giorni dalla nascita: mamma e papà straziati dal dolore

Quella che arriva da Lovadina di Spresiano, in provincia di Treviso, è una storia che lascia davvero senza parole. Una neonata di 17 giorni è morta lo scorso 26 aprile per cause che ancora devono essere chiarire con precisione. La bambina quella mattina ha cominciato a stare poco bene: i genitori, un 28enne e una 26enne, hanno capito che c’era qualcosa che non andava per cui hanno allertato immediatamente i soccorsi. Gli uomini del 118 sono giunti subito sul posto, ed è stato chiamato anche un elicottero.

Ma tutti i tentativi per salvare Emma sono stati vani: la piccola è spirata poco dopo. Papà Francesco e mamma Alice sono distrutti dal dolore. “Non piangete, mamma e papà, le lacrime vi impedirebbero di vedere le stelle. Ora sono in Cielo e brillerò per voi” – queste sono le toccanti parole che i genitori di Emma hanno voluto scrivere sull’epigrafe funeraria per dare voce alla bimba. La notizia ha destato apprensione in tutta la cittadina, che si è stretta attorno alla famiglia colpita da questo grave lutto.

Un dolore immenso

Nella famiglia c’era un clima sereno e felice. Tutti erano contenti per la nascita di Emma, che aveva portato tanta gioia ai suoi genitori. In casa casa c’erano ancora i fiocchi e il nastrino rosa, ma in breve tempo il clima di festa si è trasformato in un incubo. La notte precedente al dramma, secondo quanto afferma la testata giornalistica Leggo, era passata tranquilla.

Nella giornata di domani 3 aprile a Lovadina di Spresiano si terranno i funerali della piccola. La comunità farà ancora sentire tutta la sua vicinanza alla famiglia della bimba deceduta. Sul caso sono ancora in corso i relativi accertamenti, anche perché bisogna capire di cosa sia morta la bimba.

Il suo decesso rimane senza un perché. Ogni anno sono molti i bimbi che perdono la vita in circostanze simili, e quando accade una cosa del genere il dolore che provano i familiari è davvero tantissimo. I genitori della piccola Emma non riescono ancora a credere a quanto è accaduto. Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità complete della bimba e dei suoi genitori.