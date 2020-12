Neonata di 29 giorni muore denutrita: la mamma non avrebbe chiesto aiuto per paura di contrarre il Covid

Una triste storia arriva dalla provincia di Salerno, e precisamente da Nocera Inferiore, dove una neonata di 29 giorni è deceduta a causa dela malnutrizione.

Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, la madre della piccola avrebbe avuto problemi di allattamento, ma in questi giorni non avrebbe mai chiesto aiuto a nessuno per paura di uscire da casa e contrarre il Covid-19. Il decesso della bimba si è verificato ieri 3 dicembre all’ospedale Umberto I di Nocera, dove gli stessi genitori l’avevano accompagnata alcuni giorni fa quando era ormai in condizioni disperate.

Disposta l’autopsia sulla neonata

Nel frattempo la Procura per i minorenni ha disposto l’esame autoptico sulla salma della neonata. Solo dopo tali esami si riusciranno a stabilire le esatte cause del decesso della bimba. Per motivi di privacy le generalità dei genitori non sono state diffuse, anche perché si tratta di una vicenda abbastanza delicata che va trattata con le dovute precauzioni. Secondo quanto riferiscono le testate giornalistiche Leggo.it e Il Mattino, negli scorsi giorni la bimba è stata ricoverata in terapia intensiva neonatale, dove i medici hanno fatto di tutto per poterla salvare.

I sanitari sono anche riusciti a stabilizzarla ma il cuore della bimba ha smesso di battere proprio ieri mattina 3 dicembre. Sulla vicenda vogliono anche vederci chiaro i carabinieri, che sicuramente provvederanno ad ascoltare sia i medici dell’ospedale che gli stessi genitori della piccola. Saranno adesso gli inquirenti ad accertare le eventuali responsabilità.

La famiglia viveva in condizioni economiche precarie

Salerno Today riferisce che la famiglia della piccola viveva ad Angri (Salerno) ed era in precarie condizioni economiche. Anche questa situazione è al vaglio degli inquirenti. La bambina era nata a Castellamare di Stabia appunto 29 giorni fa, poi è tornata a casa insieme ai suoi genitori. Tra l’altro sono stati gli stessi medici, pare, ad essersi insospettiti quando hanno visto la bambina arrivare al pronto soccorso: quest’ultima, infatti, alla nascita pesava 3 chili e 200 grammi, mentre ora ne pesava solo 800.

Inoltre la madre avrebbe dichiarato che la figlioletta non volesse allattare sin dal giorno prima del ricovero, una testi che sarebbe stata confermata anche dal marito della signora. L’ipotesi di reato su cui stanno indagando gli inquirenti adesso è di abbandono di minori o incapace. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo fatto di cronaca.