Nel giorno del compleanno di Elena Del Pozzo, il padre le dedica: "Auguri, piccolo angelo"

Ascolta questo articolo

Sicuramente tutti ancora ricorderanno di Elena Del Pozzo, la bambina uccisa dalla madre in modo atroce in provincia di Catania. Una vicenda terribile ha subito questa bambina che, in un primo momento, sembrava, in base al racconto della madre, rapita. Poi, anche in base alle indiscrezioni e all’interrogatorio, si è scoperto che la madre ha ucciso la bambina in un modo terribile. A distanza di un po’ di tempo dalla sua morte, il padre le fa una dedica molto dolce nel giorno del compleanno.

Ormai è passato un mese da quella tragedia che ha scosso ognuno di noi. Il padre, nella giornata di martedì 12 luglio, compleanno della sua piccola Elena, le ha fatto una dedica molto speciale: “Auguri, mio dolce angelo, spero che il desiderio della tua ultima candelina si sia avverato… Manchi”. Sono parole cariche di affetto e di immenso dolore per questo genitore.

Un messaggio che il padre ha affidato sul suo profilo social. Ricordiamo che Elena Del Pozzo è stata uccisa dalla madre, Martina Patti, il 13 giugno scorso nei pressi dell’abitazione a Mascalucia, in provincia di Catania. La piccola Elena avrebbe compiuto 5 anni. A distanza di un mese dalla terribile tragedia, il padre ricorda la figlia con immenso dolore e strazio.

Un messaggio condiviso sui social accompagnato dalla foto della piccola Elena nel giorno dei festeggiamenti del suo quarto compleanno. Nell’immagine che il padre ha pubblicato, la bambina indossa un abito bianco sorridendo davanti alla torta dei 4 anni che ha appena spento il giorno del suo compleanno.

Il gesto della madre, che ha ucciso la figlia a coltellate ha scioccato tutti, non solo a Catania, ma anche in tutta Italia. La bambina è stata uccisa vicino a casa con la madre che aveva anche inscenato un finto rapimento per poi scoprire che, invece, è sempre stata vicino a casa dove la donna l’ha seppellita.