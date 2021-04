Negozi storici del Lazio: pronta una legge a salvaguardarli

E’ stata presentata una proposta di legge da approvare, quella per la tutela delle botteghe storiche del Lazio; si vuole tutelare i negozi antichi, centenari, che in questi anni con l’avvento della big economy sono state affossate dalle multinazionali, si rischia il decentramento, con l’avvento di negozi di paccottiglia made in bangladesh, bed and breakfast al centro e meno afflussi di persone residenti in zona.

Nel centro di Roma si è passati da oltre 5.000 botteghe storiche a meno di 2.000 nel 2012. Una a chiudere ad esempio è quella storica, il laboratorio del plissé delle sorelle Antonini, in via Quintino Sella, che permise alla gonna di Marilyn Monroe nel film “Quando la moglie è in vacanza” di svolazzare.

Giulio Anticoli, presidente dell’Associazione botteghe storiche Roma afferma che sono molti i fattori che hanno portato alle chiusure, “spazi lussuosi, e la legge di Bersani che ha favorito la liberalizzazione delle licenze, di modo che negozi dello stesso settore possono aprire a poca distanza l’uno dall’altro e formando la creazione di negozi da metropoli come Londra, o Parigi simili a Burger King e attività simili e portando via i residenti“.

Inoltre la pandemia ha spazzato via quel poco che era rimasto; si sta ragionando nel creare un patrimonio storico culturale, di queste botteghe , “iniziative volte alla valorizzazione delle botteghe storiche e alla salvaguardia”. Abbiamo visto la chiusura dello storico cinema Metropolitan a via Del Corso e della quasi chiusura dell’Azzurro Scipioni, chiusure che riguardano tutti i settori.

Inoltre il caro affitti non lascia scampo alle attività, basti pensare a Via Margutta, dove le attività sono strozzate e non ci sono più turisti. La legge le tutelerà in primis con la riduzione dei canoni di locazione, in modo che potranno tornare a respirare, e la defiscalizzazione degli affitti. Così anche la capitale sarà tutelata delle sue antiche botteghe.