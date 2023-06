Naufragio Lago Maggiore: barca intestata a una società fantasma

Il naufragio sul Lago Maggiore, avvenuta lo scorso weekend, continua a suscitare un gran numero di interrogativi e dubbi. Quattro persone sono decedute in circostanze ancora non completamente chiarite e gli investigatori stanno cercando di fare luce su tutti i fattori e le dinamiche che hanno condotto a questo triste evento.

Tra le indagini in corso, insieme alle circostanze del naufragio, gli inquirenti stanno cercando di fare luce anche sui dettagli della società a cui risulta intestata la barca coinvolta nel sinistro. Si tratta della Love Lake srl, una società che sembra essere poco solida e che risulta inattiva, nonostante il fatto che avesse come obiettivo l’organizzazione di attività turistiche lacustri.

Insieme a questo aspetto, gli investigatori stanno cercando di accertare tutte le questioni legate alle misure di sicurezza e alla manutenzione dell’imbarcazione, mentre il proprietario e lo skipper della barca, Claudio Carminati, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato per naufragio colposo e omicidio colposo. Ma la vicenda ha anche un aspetto inquietante e misterioso, dato che a bordo della barca c’erano 21 passeggeri, tutti appartenenti ai servizi segreti italiani e israeliani.

Non ci sono ancora delucidazioni sul motivo di questo raduno informale di 007, ma la notizia ha sollevato diverse ipotesi e curiosità sulla natura dei loro collegamenti e delle attività che stavano svolgendo insieme. In ogni caso, la notizia del sinistro ha suscitato grande emozione e tristezza in Italia e all’estero, e l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica italiana ha espresso la propria vicinanza e solidarietà alle famiglie dei deceduti. Anche se gli investigatori sono ancora al lavoro per fare luce sulle circostanze del naufragio, ciò che è certo è che si tratta di un evento tristissimo e doloroso che ha lasciato una grande traccia di dolore e lutto.

La vicenda ha rimesso al centro dell’attenzione il tema della sicurezza in mare, sottolineando la necessità di investire nel miglioramento delle normative di settore e nell’addestramento dei navigatori. Inoltre, l’episodio potrebbe avere conseguenze anche in termini di responsabilità civile e penale per la società intestataria dell’imbarcazione e per gli eventuali compartecipi.