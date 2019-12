Natale a Lecce: continuano gli spettacoli e l’intrattenimento a colpi di bus e navette

Il 30 di Novembre, la splendida città di Lecce – nota città pugliese per i numerosi edifici in stile barocco – ha dato il via alle festività natalizie con l’apertura dei Mercatini di giocattoli e addobbi natalizi presso piazza Mazzini, da sempre la piazza delle manifestazioni e degli incontri culturali del Salento. Il 6 Dicembre invece, c’è stata finalmente la tanto attesa accensione dell’albero di Natale che come ogni anno ha abbellito Piazza Sant’Oronzo.

Ovviamente il tutto non è terminato con una semplice accensione, anzi: fino al 6 Gennaio 2020 tanti sono gli avvenimenti e le manifestazioni che allieteranno gli abitanti del posto e non solo, come ad esempio la festa del cioccolato (da anni attesa anche da turisti proveniente da ogni dove), la Fiera di Santa Lucia al Castello Carlo V, il mercatino di vinili, vintage e musica e il mercatino dei giocattoli in Piazza Mazzini.

Quello di Lecce è quindi, anche quest’anno, un Natale colmo di iniziative pensate e ideate sia per grandi che per i più piccini, facilmente raggiungibili grazie all’apertura di ben 1.180 posti auto collegati, con il cuore della città, da un servizio navetta e da bus di linea. Tali servizi hanno iniziato ad essere attivi da sabato 14 Dicembre e dureranno fino al 6 Gennaio, con una fascia oraria che va dalle 15:45 all’1 di notte.

Inoltre, dal 15 dicembre e per i restanti week end – comprese le vigilie di Natale, capodanno e befana – saranno aperte al pubblico anche le aree a parcheggio gratuite della Asl di Via Miglietta, quelle di Via Adua, quelle dell’Unisalento Principe Umberto, e quelle di via Petraglione.

La cosa che però non è da dimenticare è il tradizionale concerto del 31 dicembre, che si svolgerà come sempre in Piazza Sant’Oronzo, per salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto al 2020.