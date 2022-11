Nasconde la madre deceduta per giorni in un congelatore: non voleva separarsi da lei

Ascolta questo articolo

Quella che arriva da Ceglie Messapica (Brindisi), e di cui vi abbiamo già dato conto in un altro articolo, è una storia straziante e che ha provocato nello stesso tempo sgomento in tutta la provincia e nella stessa cittadina pugliese, ma non solo. Come si sa nel pomeriggio del 22 novembre i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, competenti per territorio, hanno trovato il corpo di una 82enne, Maria Prudenzia Bellanova, all’interno di congelatore a pozzetto situato in una abitazione di campagna in contrada Galante-Minzella.

L’allarme era stato lanciato da alcuni parenti della donna, che viveva in casa assieme al figlio 55enne, invalido civile. Circa una settimana fa, come dichiarato dallo stesso figlio, l’anziana madre è venuta a mancare per cause naturali. Ma il 55enne, per paura, ha preferito non contattare nessuno e quindi dopo aver vegliato la madre per un giorno l’ha messa nel frigorifero a pozzetto. Lì dove è stata poi trovata dai carabinieri.

I dettagli emersi in queste ore

Quando i carabinieri si sono recati nell’abitazione hanno subito visto che la signora non era lì, per cui hanno chiesto spiegazioni al figlio, che avrebbe mostrato lui stesso il cadavere della donna all’interno del frigorifero. A questo punto sul luogo del fatto di cronaca si sono precipitati il medico legale e gli altri militari dell’Arma per effettuare i rilievi del caso.

Il 55enne è stato prelevato dall’abitazione e portato in caserma per essere sottoposto ad interrogatorio. Dinanzi ai militari l’uomo, visibilmente scosso e provato dalla vicenda, si è presentato assieme al suo avvocato, Aldo Gianfreda. Ai carabinieri avrebbe detto di aver avuto paura ad avvisare i famigliari, in quanto credeva che questi ultimi lo avessero rimproverato per non aver assistito la mamma nel migliore dei modi. Il 55enne è invalido civile da alcuni anni a causa di un incidente stradale in cui è stato coinvolto.

E non sembra essere neanche economico il movente del gesto del 55enne, che a causa della sua disabilità riceve una pensione. L’uomo, come da lui dichiarato, avrebbe agito in questa maniera in quanto voleva restare vicino alla donna che lo aveva accudito da sola in tutti questi anni. Sul posto sono giunte poi alcune nipoti della donna. In attesa che venga fissato l’esame autoptico il corpo della donna è stato trasportato ieri sera presso l’obitorio dell’ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana. Solo attraverso l’autopsia si capiranno le cause del decesso. Il figlio nel frattempo è stato denunciato per occultamento di cadavere.