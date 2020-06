Nasce una nuova task force sul sesso: cosa non si può fare in tempo di Covid-19

Cosa ne pensa l’autore

Roberto Casadei - Questa task force sarà sicuramente utile per informare gli italiani su cosa si possa fare o no in fatto di sesso, almeno fino a quando la pandemia non sarà definitivamente passata. Non ci vuole un mago, infatti, per capire come abbiano fatto a beccarsi il virus molti italiani. Ufficialmente, hanno detto di aver frequentato locali pubblici e stadi, ma la verità è ben altra. Naturalmente, per non tradirsi con i propri coniugi, si sono poi guardati bene dal dirlo.