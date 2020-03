Nasce la Donation League, il campionato di Serie A per combattere il Coronavirus

Il produttore discografico Claudio Cecchetto ha creato la Donation League, il campionato solidare di Serie A. In questo progetto si invita i tifosi a scendere in campo e fare un gol contro il Covid-19 scegliendo una squadra di Serie A e donando una cifra minima di 5 euro.

Sul sito web di “Gofundme” dedicato all’iniziativa si può leggere: “In questa fase delicata dal punto di vista sociale e sanitario, medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo. Aiutiamo con le nostre donazioni lo sviluppo dei nuovi farmaci, la ricerca della cura e del vaccino per sconfiggere il Covid-19”.

Il funzionamento della Donation League

Il regolamento è davvero molto semplice: si sceglie una squadra tra le venti di Serie A (al momento si trova in prima posizione il Milan con 24 punti, seguito da Inter a 23 e Fiorentina a 15) e si fa una donazione minima di 5 euro. Per ogni donazione effettuata da un tifoso, di qualsiasi importo, il nostro team riceverà 1 punto e scalerà la classifica, fino alla conquista del primo posto del campionato solidale. Esiste anche una classifica per il valore delle donazioni e la media generale.

Per il momento la raccolta, creata da pochi giorni, ha raggiunto la somma di 4.023 euro, ma la cifra sta salendo con il passare delle ore. Tutte le donazioni effettuate dagli utenti vanno a sostenere i ricercatori del team medico del dottore Massimo Galli dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, una delle città più colpite dal Covid-19.

Le donazioni raccolte serviranno poi per lo sviluppo dei farmaci e per la ricerca della cura e del vaccino per debellare il Covid-19. Al progetto, come si può vedere sul profilo Instagram di Claudio Cecchetto, hanno aderito numerosi cantanti e personaggi dello spettacolo come Max Pezzali, Gigi D’Alessio, Carlo Conti, Daniele Bossari, Saturnino, Pierluigi Pardo, Claudio Lauretta, Daniele Adani e Ubaldo Pantani.