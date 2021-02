Narcotizzano e derubano un anziano di 750 euro: mistero a Manduria

Un anziano di 78 anni residente a Manduria, in provincia di Taranto, sarebbe stato derubato da due individui, un uomo e una donna. Secondo quanto ha riferito ai carabinieri il derubato, l’altro ieri pomeriggio stava percorrando la strada che conduce alla marine ioniche della zona, quando all’altezza di Torre Borraco un’auto di colore scuro che procedeva molto lentamente si è avvicinata a lui. A questo punto dal veicolo sarebbe sceso un uomo, che gli ha chiesto dove potesse trovare un locale per mangiare. Dalla stessa macchina è scesa anche una donna, mentre sul sedile posteriore c’era un bimbo, forse di un anno: la donna, avvicinandosi di soppiatto da dietro ha sfilato la collana che l’uomo aveva al collo.

A questo punto il racconto del 78enne diventa confuso. La vittima ha dichiarato ai militari di essere stato narcotizzato e stordito con qualche sostanza. Al suo risveglio si è accorto di non avere più il portafogli in tasca, dove erano custodite 750 euro. A questo punto l’uomo non ha potuto far altro che rimettersi in macchina, raggiungere Manduria e raccontare tutto ai famigliari. Dopo si è recato dai militari dell’Arma per sporgere denuncia. Quando l’uomo gli ha fatto cenno di fermarsi, l’anziano ha pensato che costui stesse chiedendo aiuto.

Il 78enne si è ritrovato a terra

A questo punto il 78enne si è ritrovato seduto per terra, con una spalla appoggiata ad un muretto a secco e con il portafogli svuotato, che giaceva accanto a lui per terra. Fortunatamente i malviventi non avrebbero aperto l’auto dell’uomo: prima di scendere, infatti, il 78enne si è accostato con la sua vettura e l’ha chiusa a chiave prendendo le chiavi. Secondo il racconto fornito dall’anziano alle forze dell’ordine, l’uomo che è sceso dalla macchina aveva circa 30 anni e parlava con accento dell’Est europeo, per questo il 78enne pensa che i due siano di etnia rom.

L’uomo non è riuscito a fornire grossi dettagli agli inquirenti circa marca e targa del veicolo. Ricorda soltanto il colore scuro dell’auto e le sue piccole dimensioni. Tra l’altro, oltre a fornire informazioni circa l’accento europeo dell’uomo, il 78enne non è stato in grado di fornire un idenkit preciso dei due, in quanto entrambi indossavano la mascherina anti Covid.

Nelle prossime ore, comunque, potrebbero conoscersi ulteriori dettagli su questo assurdo epidosio che ha visto protagonista quest’uomo di Manduria. I carabinieri stanno facendo di tutto per poter rintracciare i responsabili del furto. L’anziano ha avuto molta paura e l’episodio non lo scorderà tanto facilmente.