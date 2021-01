Si è aperta verso le 6:30 del mattino un enorme voragine nel parcheggio interno dell’Ospedale del Mare di Ponticelli, un quartiere di Napoli situato nella zona orientale della città. Si tratta di uno degli ospedali più importanti della regione, dal momento che è diventata “Covid Residence“.

A pagarne le spese è proprio la zona dedicata al Covid-19, dal momento che ora a causa di questa esplosione mancano sia l’acqua che la luce. Proprio a causa di questo mancamento, nelle prossime ore l’Asl Napoli 1 Centro chiuderà in modo provvisoria la zona “Covid Residence”.

Le cause della voragine

L’esplosione, a quanto si può apprendere da Ansa, sarebbe stato causato da un problema alle condutture dell’ossigeno nel sottosuolo. Si tratta di una voragine di duemila metri quadri, larga circa 30 metri e profonda più o meno 20, ma fortunatamente avrebbe inghiottito solamente sei auto e non ha registrato né feriti né vittime. I Vigili del fuoco, che hanno subito raggiunto il posto, dovranno lavorare per alcuni giorni prima di liberare l’ospedale da tutte le macerie.

Sul posto interviene il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che dichiara: “Sinceramente la paura che avevamo era che saltassero gli impianti e si pregiudicasse l’attività dell’ospedale, ma questo non è sucesso. Abbiamo avuto una piccola interruzione di corrente elettrica quindi non abbiamo avuto problemi di funzionalità. Il direttore della Asl Verdoliva mi comunicava che dovremo chiudere il Covid residence per qualche giorno, perché bisogna ripristinare le forniture idriche, ma, insomma, tre o quattro giorni e si riprende”. Il presidente poi ci tiene a sottolineare che non si contano vittime.

Intanto, come svelato dal sito “Fanpage“, nella struttura sono andati fuoriuso tutti gli ascensori, ed è saltato sia il sistema di posta pneumatica (il meccanismo di recapito di oggetti) e mancherebbe l’acqua in alcuni reparti. A causa della chiusura della zona Covid tutti i pazienti saranno trasferiti momentaneamente dal Covid Hospital adiacente all’Ospedale del Mare.