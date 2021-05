Un assurdo episodio si è verificato presso il quartiere Sanità di Napoli, dove un funerale è finito in rissa. Al momento non si conosce la data esatta dell’accaduto, ma in queste ore il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook un video che mostra quasi integralmente l’episodio. Le immagini sono state girate dal balcone di un’abitazione che si trova a poche decine di metri dall’edificio religioso in cui si è svolta la cerimonia funebre.

Il funerale si è svolto presso la chiesa di San Vincenzo. Fino a pochi istanti prima la situazione era apparsa tutto sommato normale, poi all’improvviso si sentono volare delle parole grosse. Ad un tratto, proprio dinanzi al carro funebre che trasportava il feretro, alcuni presenti passano dalle parole ai fatti. Proprio in quel momento scoppia un violento parapiglia che coinvolge più persone. Molti dei presenti hanno cercato di redarguire i due contendenti.

Panico tra i partecipanti

Si sono vissuti momenti di vera tensione. Non appena è scattata la rissa i partecipanti sono andati nel panico, urlando per richiamare l’attenzione e l’aiuto delle altre persone. “Siamo sconcertati e al tempo stesso preoccupati dal numero di segnalazioni quotidiane che ci arrivano su episodi di violenza urbana” – così ha commentato Francesco Emilio Borrelli.

Il consigliere ha informato la popolazione che i presenti sono anche riusciti a fermare a fatica le persone coinvolte nella rissa. Per il consigliere quanto accaduto è un segnale preoccupante, in quanto le persone sono propense a scatenare episodi di violenza anche durante un momento triste, come quello dell’estremo saluto ad una persona defunta.

“Segnali preoccupanti che da tempo denunciamo su una aggressività che sfocia sempre più spesso in atti vandalici e criminali anche in contesti particolari come funerali, ospedali, parchi pubblici, uffici postali, dove la sicurezza pubblica dovrebbe essere sempre garantita e i cittadini dovrebbero sentirsi al sicuro” – così chiude il suo intervento il consigliere Borrelli.