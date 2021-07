Un uomo di 40 anni è stato ritrovato cadavere questa mattina nei pressi della stazione centrale di Napoli, uno degli scali più importanti del Sud Italia. Secondo quanto si apprende dai media nazionali, il corpo dell’uomo giaceva orma privo di vita quando alcuni passanti hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i medici del 118, i quali non hanno potuto far che constatare il decesso della vittima. Al momento non è chiaro di che cosa sia morto l’uomo, per cui nessuna ipotesi resta esclusa.

Il corpo del 40enne è stato trasportato presso il Policlinico di Napoli dove nei prossimi giorni, con tutta probabilità, sarà eseguita l’autopsia. Da quell’esame si riuscirà a comprendere che cosa sia successo a questa persona, le cui iniziali sono V.L. Le indagini su questo delicato caso di cronaca sono appena cominciate, per cui sarà l’autorità giudiziaria adesso ad eseguire tutti gli accertamenti del caso. Sotto shock i passanti che hanno visto l’uomo senza vita vicino la stazione.

Confuso con una persona scomparsa

Cervinara in queste ore è in apprensione per la sorte di un altro concittadino, ovvero Antonio Moscatiello, un 58enne di cui non si hanno più notizie dallo scorso 26 giugno. Molte persone, quando in paese si è sparsa la notizia del ritrovamento del cadavere alla stazione centrale, hanno pensato che la vittima potesse essere proprio Moscatiello.

Così non è, in quanto le iniziali della vittima trovata a Napoli, come già detto, sono V.L. Moscatiello inoltre ha 58 anni e non 40. Secondo quanto riferisce Fanpage, lo scomparso Moscatiello è residente nel Rione San Pietro di Cervinara e di professione fa l’operaio. Non sono noti invece altri particolari sulla vita del 40enne trovato deceduto alla stazione centrale.

Nelle prossime ore non è escluso che possano conoscersi ulteriori dettagli sulla morte del 40enne, così come anche novità si attendono sulla scomparsa del 58enne, di cui si è occupata anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha Visto?”. Si tratta di episodi che hanno provocato molto sconcerto nella cittadina campana.